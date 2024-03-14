中老鐵路累計發送旅客突破3000萬人次

中評社北京3月14日電／據新華社報導，記者14日從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，截至3月12日，中老鐵路累計發送旅客3020萬人次，發送貨物3424萬噸，其中跨境貨物超780萬噸，國際黃金大通道作用日益凸顯。



據瞭解，中老鐵路中國段日均開行旅客列車由開通初期的35列增至目前的51列，單日旅客發送量由2萬人次增至最高10.3萬人次；老撾段日均開行旅客列車由4列增至12列，單日旅客發送量由720人次增至最高12808人次。2023年4月13日起，中老鐵路在昆明至萬象間開行國際旅客列車，實現昆明、萬象當日通達，已累計發送87個國家和地區的跨境旅客15.5萬人次。



中老鐵路單日開行跨境貨物列車由開通初期的2列增至目前高峰時的20列，今年1月1日至3月12日完成跨境貨物運量106.4萬噸，同比增長33.9%。鐵路部門積極探索“中老鐵路＋中歐班列”等國際運輸新模式，老撾、泰國等國家至歐洲鐵路直達運輸時間縮短至15天。



據介紹，中老鐵路跨境貨物品類由開通初期的橡膠、化肥、百貨等10多種擴展至電子、光伏、通信、汽車等2900多種，貨物運輸輻射老撾、泰國、越南、緬甸等12個“一帶一路”共建國家和我國31個省區市的主要城市，萬象至昆明間物流成本較中老鐵路開通前下降40%至50%，促進了沿線各類產業擴能升級和國際經貿往來。