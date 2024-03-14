國際能源署呼籲降低甲烷排放量

中評社北京3月14日電／據新華社報導，國際能源署13日發布報告說，去年全球能源行業的甲烷排放量接近歷史最高水平，但得益於政策法規的頒布及《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）上有關方面做出的新承諾，甲烷排放量未來可能下降。國際能源署呼籲各方努力降低甲烷排放量，推動全球氣候目標的實現。



這份名為《全球甲烷排放追蹤》的報告是自去年12月COP28結束以來國際能源署對全球甲烷排放的全面評估。報告說，2023年化石燃料的生產和使用導致了近1.2億噸甲烷排放，與2022年相比略有上升。



報告說，當前全球甲烷排放量仍然過高，還無法實現全球氣候目標。



報告預計，在COP28大會之後，各國有望加大甲烷減排的努力。最新分析表明，如果各國和企業迄今關於甲烷排放的承諾都能按時全部兌現，到2030年，來自化石燃料的甲烷排放量將減少50%。



國際能源署署長法提赫·比羅爾呼籲將承諾轉化為行動，同時繼續設定更高目標，利用政策和技術大幅減少來自化石燃料的甲烷排放。



據國際能源署介紹，自工業革命以來，全球氣溫升幅中約三成由甲烷造成，而能源行業（包括石油、天然氣、煤炭和生物能源）是人類活動排放甲烷的第二大來源。雖然大氣中的甲烷比二氧化碳消散得更快，但甲烷的影響不容忽視。因此，減少甲烷排放是短期內遏制全球變暖和改善空氣質量的最佳方法之一。