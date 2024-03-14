蔡英文邀柯文哲會談　主動提設政黨溝通平台

柯文哲特地帶一盆“小草”當伴手禮送給蔡英文。（台灣民眾黨提供） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）2018綠白分手後，“蔡柯北門會”最引人注目的是聲望達頂峰、時任台北市長的柯文哲全程“臭臉”相陪。時隔5年多，蔡英文14日邀台灣民眾黨主席柯文哲於“總統府”再度碰面。蔡英文主動提出未來能建立“政黨溝通平台”，柯也表達肯定與重視，也期待蔡英文能落實承諾，回應公民社會的期待。



時隔５年多與蔡英文再見面，柯文哲不再臭臉，笑臉相迎，還特地帶一盆“小草”當伴手禮，象徵將“小草”的心聲帶進“總統府”，期望民進黨政府能回應台灣公民社會對於改革的高度期待。



柯文哲14日應蔡英文邀請，在民眾黨秘書長周榆修陪同下，赴“總統府”與蔡英文、“總統府”副秘書長張惇涵進行約2小時的牛肉麵午餐會，過程氣氛融洽，雙方就重大“國政”議題的對話，雙方就政黨溝通平台、強化社會安全網、勞保年金改革、強化“國防”預算等議題進行交流。



柯文哲過去一再強調“政黨和解、社會和諧”，期待朝野政黨能超越黨派凝聚最大共識，共同為“國家”、人民而努力，這次蔡英文主動邀約，他也秉持一貫的信念，希望透過對話，對“國家”整體發展方向提出建言。對於蔡英文提出未來能建立“政黨溝通平台”，他也表達肯定與重視，也期待蔡英文能落實承諾，回應公民社會的期待。



針對近期發生的重大矚目案件，蔡英文與柯文哲雙方都對不幸逝去的生命感到痛心，也希望“中央”地方能共同檢討與承擔，並強化社會安全網的維護，以避免憾事再次發生。



另外，有關勞保年金改革議題，柯文哲認為應誠實面對問題，落實世代正義，蔡英文也允諾會請行政團隊適切提供勞保財務資料給在野黨參考。至於“國防”預算逐年提升至GDP3%，雙方對此目標有所共識，守護“國家安全”是朝野一致的方向，未來民眾黨也將理性監督“國防”預算，共同維持台海及區域穩定。



周榆修表示，柯文哲在農曆年接到蔡英文邀約見面，提出朝野對話與交流的想法，與民眾黨期盼朝野對話，走向社會和諧、政黨和解的想法不謀而合，朝野的良性對話代替對抗，才能讓整體“國家”發展往前進，而非陷於政黨惡鬥、內耗之。經過幕僚溝通協調作業，順利在今天進行會面。