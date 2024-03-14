柯文哲提軍事預算增至GDP的3%　蔡認同

蔡英文14日午間與民眾黨主席柯文哲會談。（照:“總統府”提供） 中評社台北3月14日電／蔡英文今日午間於“總統府”內與台灣民眾黨柯文哲主席進行會談，雙方就“勞保年金改革”、“提升‘國防’預算”、“強化社會安全網”，及“政黨溝通平台”等重要議題進行意見交流。柯文哲提出“國防”預算佔比應逐年提升至GDP的3%，蔡也表達認同，表示這也是她執政以來持續努力的目標。



蔡英文14日午間在“總統府”內與台灣民眾黨柯文哲主席，一邊享用牛肉麵一邊進行會談。這是2018年綠白分手後，柯文哲今首次與蔡英文進行不公開的會面。



“總統府”發布新聞稿指出，今日蔡英文與柯文哲的會談，雙方由府副秘書長張惇涵，及台灣民眾黨秘書長周榆修陪同，歷時約2小時，除進行會談外，也在府內邊享用牛肉麵邊對談，過程氣氛融洽。



首先，在“勞保年金改革”議題，蔡英文表達，雖上任之初啟動年金改革，但後來因三年疫情的影響，未完成勞保年金改革的最後一哩路；然而，勞保年金改革刻不容緩，而柯文哲也提過相關的政策主張。兩人的共識都認為，應誠實面對問題、務實提出方案，凝聚更大社會共識，共同解決勞保年金改革議題，落實世代正義。而包括勞保財務等相關資料，蔡英文也會請行政團隊適切提供作為在野黨參考。



其次，就“提升“國防”預算”層面，蔡英文強調，“民主國家”難免政黨競爭，但守護“國家安全”絕對是朝野最大的共識，也是要竭盡所能努力的目標。蔡英文表達，柯文哲主張“國防”預算佔比逐年提升至GDP的3%，這也是她執政以來持續努力的目標；因此，雙方也就此目標有所共識。



蔡英文希望，未來台灣民眾黨能夠在理性監督之際，大力支持未來政府的“國防”預算，守護“國家安全”，並維持台海及區域和平穩定。

