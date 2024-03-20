香港智庫論壇：李劍諸論台灣問題與中美衝突

中美交流基金會政策顧問李劍諸（中評社圖片） 中評社香港3月20日電（記者 束沐）中美交流基金會政策顧問李劍諸日前在主題為“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”的論壇上分析了中美關係及兩岸動向。李劍諸認為，中美在政治制度、意識形態的分歧已經大到難以調和的程度，台灣問題是中美之間最大的衝突點，在嚴峻而複雜的國際形勢下，我們一定要有戰略定力和戰略自信，即便是目前幾近冰點的兩岸關係仍有可為。



李劍諸首先指出，當前的中美關係、兩岸關係不容樂觀，可從近月來一系列新聞事件窺見端倪。今年一月的台灣大選，號稱“務實的台獨工作者”賴清德勝選，升高了兩岸對抗的態勢；二月，金門漁船案，引起中外媒體高度關注。台灣著名學者趙春山甚至感嘆，“大陸要對台灣動武，我一點也不驚訝”；三月在北京召開的兩會，中共中央政治局委員、外交部長王毅在談及涉台問題時，清晰劃出了底線和高線，“我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。我們的底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去”。



他表示，最近美國眾議院高票通過了禁止TikTok法案，拜登還不失時機表示，一旦法案到了他的辦公桌，會立即簽署。長期以美國為馬首是瞻的英國政府，日前亦被傳媒踢爆濫用“國家安全”概念，限制中方官員公務簽證。他認為，拜登甫上台就提出“美國最大的長期挑戰不是來自俄羅斯，而是中國”，本月初他在美國國會發表國情咨文演講，平時鬧得不可開交的驢象兩黨，唯有在打壓中國的議題上很容易達成共識。

