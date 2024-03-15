于琪洋：華北地下水超采綜合治理獲明顯成效

水利部水資源管理司司長于琪洋（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月15日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月14日下午舉行新聞發布會，由水利部相關負責人介紹國家水安全保障進展成效，並答記者問。水利部水資源管理司司長于琪洋在回答記者提問時表示，2019年、2023年，水利部、財政部、國家發展改革委、農業農村部兩次聯合印發實施了華北地區地下水超采綜合治理方案，以三年作為一個周期，採取了節約用水、水源置換、嚴格管控等措施，全力推進華北地區地下水超采綜合治理，取得了明顯成效。下一步，水利部將會同有關部門和地方，持續推進華北地區地下水超采綜合治理，完善地下水超采治理與管理保護長效機制，努力實現地下水可持續利用，促進生態保護和高質量發展。



有記者提問，華北地區是我國水資源最為緊缺的地區之一，能否介紹一下華北地區地下水超采治理情況，具體措施有哪些？產生了哪些成效？



於琪洋表示，地下水超采治理是國家水安全保障的重要內容。2014年南水北調東中線一期工程全面通水以來，以受水區作為重點，水利部會同有關部委和北京、天津、河北等省市開展了地下水超采綜合治理；2019年、2023年，水利部、財政部、國家發展改革委、農業農村部兩次聯合印發實施了華北地區地下水超采綜合治理方案，以三年作為一個周期，採取了節約用水、水源置換、嚴格管控等措施，全力推進華北地區地下水超采綜合治理，取得了明顯成效。



首先，強化節約用水。全面落實《國家節水行動方案》，深入推進全方位節水，包括工業、農業、生活、城鎮各方面的節水，尤其是推動農業的全方位節水，實施灌區節水改造和田間高效節水灌溉工程建設，推廣農藝節水措施和耐旱作物品種。2019年以來，京津冀新增農業節水灌溉面積936萬畝，調整農業種植結構面積412萬畝。

