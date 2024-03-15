張祥偉：三方面統籌推進國家水網高質量建設

水利部規劃計劃司司長張祥偉（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月15日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月14日下午舉行新聞發布會，由水利部相關負責人介紹國家水安全保障進展成效，並答記者問。水利部規劃計劃司司長張祥偉在回答記者提問時表示，水利部認真貫徹落實《國家水網建設規劃綱要》的部署，立足流域整體和水資源空間均衡配置，按照“系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環通暢、調控有序”的國家水網要求，以聯網、補網、強鏈為重點，加快國家水網建設。從進展來看，主要是在加快形成國家水網的主骨架和骨幹輸排水通道、積極推進國家水網重大結點工程建設和統籌推進省市縣級水網建設等三方面。



有記者提問，我國水資源分布極不均衡，請問加快構建國家水網，促進水資源優化配置方面有什麼進展？有哪些代表性工程？發揮了什麼效益？



張祥偉表示，加快構建國家水網，黨中央、國務院高度重視，社會各界也非常關注。水利部認真貫徹落實《國家水網建設規劃綱要》的部署，立足流域整體和水資源空間均衡配置，按照“系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環通暢、調控有序”的國家水網要求，以聯網、補網、強鏈為重點，加快國家水網建設。從進展來看，主要是三個方面：



首先，加快形成國家水網的主骨架和骨幹輸排水通道。從國家水網大動脈來講，南水北調東、中線建成以來，累計調水量超過698億立方米，直接受益人口1.76億。2022年，南水北調中線引江補漢工程開工建設，拉開了南水北調後續工程高質量發展的帷幕。同時，西線工程的前期工作正在積極推進。從國家水網骨幹輸排水通道來看，2022年以來，引江濟淮、引漢濟渭、珠江三角洲水資源配置等一批重大的引調水工程實現了通水，開工建設了環北部灣水資源配置，這涉及到兩個省，環北部灣廣東水資源配置，是前年開的，還有環北部灣廣西水資源配置，是去年開的，還有吉林水網的骨幹工程，以及淮河入海水道二期等一批重大項目，這些工程的建設將為流域、區域經濟社會高質量發展提供有力的水安全保障。比如，淮河入海水道二期，這是沿淮人民翹首以盼的戰略性防洪工程，將歷史性地解決淮河下游洩洪不暢的問題。引江濟淮工程將惠及安徽、河南兩個省55個縣區近5000萬人，構建江淮水運大動脈，將成為貫通南北的大運河。今年1月通水的珠江三角洲水資源配置工程，有力保障粵港澳大灣區3200萬人口的供水安全，並為香港提供應急備用水源。



第二，積極推進國家水網重大結點工程建設。2022年以來，開工了黑龍江林海、重慶向陽、雲南桃源、湖北姚家平、安徽鳳凰山等20項大型水庫，將在國家、區域、省級水網中起重要的調蓄作用，同時，開工建設了江西大坳、廣西大藤峽、安徽懷洪新河等13項大型灌區，夯實國家糧食安全的水利基礎。