劉偉平：全國水資源利用效率及效益大幅提升

水利部副部長劉偉平（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月15日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月14日下午舉行新聞發布會，由水利部相關負責人介紹國家水安全保障進展成效，並答記者問。水利部副部長劉偉平在回答記者提問時表示，水利部深入貫徹習近平總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和關於治水重要論述精神，將建立健全節水制度政策作為推動新階段水利高質量發展的實施路徑之一，扎實推進節水各項工作，水資源利用效率和效益大幅提升。



有記者提問，一直以來，人多水少、水資源短缺是制約經濟社會發展的瓶頸。請問，在加強水資源的節約集約利用，以及推進經濟社會各行業深度節水方面有什麼舉措和具體成效？



劉偉平表示，水利部深入貫徹習近平總書記“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路和關於治水重要論述精神，將建立健全節水制度政策作為推動新階段水利高質量發展的實施路徑之一，扎實推進節水各項工作，水資源利用效率和效益大幅提升。



一是節水制度政策逐步建立。落實全面節約戰略，推進節約用水條例立法，聯合有關部門印發實施《國家節水行動方案》和節水型社會建設規劃，先後印發加強重點區域節水、非常規水配置利用、節水宣傳教育等政策文件，健全節水標準體系，全方位推動中央重大決策部署落實落地。



二是重點領域節水取得實效。水利部牽頭20個部門建立了節約用水工作部際協調機制，統籌推進農業節水增效、工業節水減排、城鎮節水降損、非常規水利用等重點領域節水。2023年全國規模以上工業用水重復利用率達到了93%以上，城市公共供水管網漏損率下降到10%以內。非常規水利用量210億立方米，達到2014年，也就是十年前利用量的3.5倍。



三是節水型社會建設全面推進。累計建成1763個節水型社會達標縣、145個節水型城市、2.1萬個節水型工業企業。將單位地區生產總值用水量指標納入國家高質量發展綜合績效評價體系。建立覆蓋省、市、縣三級行政區的用水總量和強度雙控指標體系。黃河流域、京津冀地區、長江經濟帶規模以上工業服務業用水單位實現計劃用水管理全覆蓋。