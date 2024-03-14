不滿黃復興遭裁併　深藍團體嗆朱立倫漢奸

黃埔軍校建軍百年百團迎春聯誼活動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月14日電／中國國民黨主席朱立倫啟動黨內改革工程，將黃復興黨部併入地方，並啟動黨務組織年輕化、內造化，而軍系團體14日中午於台北市玉喜飯店舉行“黃埔建軍百年百團迎春聯誼”活動，藍天行動聯盟主席武之璋現場痛批，朱立倫消滅黃復興、從頭到尾就是漢奸。



“黃埔軍校建軍百年百團迎春聯誼”與會者包括前黃復興黨部主委季麟連、退役將領社會服務總會副總會長高安國、陸軍官校校友總會總會長羅際琴、台灣“中央軍事院校”校友總會理事長彭進明、中華民族團結協會理事長夏瀛洲、新黨主席吳成典、婦女聯合會主委雷倩、華夏藝術畫院秘書長秦立錦、亞太青銀共創協會創會理事長曹平霞、《觀察》雜誌發行人紀欣等人與會，現場約百人。



武之璋致詞時痛批，朱立倫從頭到尾就是漢奸，他消滅黃復興，不是奉美國的命就是奉民進黨的命，黃復興是所有黨部裡面最忠誠團結的單位，大選盡那麼多力量，很辛苦讓“立委”在“立法院”過半，絕對有功勞也有苦勞，結果朱立倫先殺功臣。



武之璋呼籲黃復興子弟，裁掉黃復興不可能的事，假如朱立倫要裁撤，建議黃復興黨部在季麟連領導下，全部暫時移到新黨，並當場質疑季麟連如果接受朱立倫任命，他吃不下飯，若不接受，他願意第一個以死跟朱拚命。



陸軍官校校友總會秘書長羅睿達表示，支持黨的改造和進步與社會接軌，但粗暴的改革不符合任何人的期待，改革一定有所犧牲才能達到團結，但身為社團領袖，必須負責任態度告訴支持的夥伴，為何今天要這麼做。這次國民黨所謂黃復興的改造，一問三不知，在先射箭再畫靶的情況下，不引起反彈是很奇怪的。



羅睿達認為，朱立倫溝通說明的對象是所有國民黨員、黃復興黨員嗎？不盡然，只是幾個代表性人物，這是安撫還是說明？說明是要讓所有黨員和支持者知道為何主席要做這個決定，苦衷在哪裡，才會贏得支持，否則2026怎麼選？



羅睿達強調，他們支持國民黨，不是捍衛任何一個主席在任的威嚴性，是看主席為黨、為“國家”做什麼，這才是大家共同的目標和想法。