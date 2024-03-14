韓總統室不認同取消駐澳大使任命意見

中評社香港3月14日電／韓國新任駐澳大利亞大使李鐘燮日前赴澳履新，由於他因涉防汛殉職案而仍處於接受調查的階段，因此引發爭議。執政黨部分人士要求取消大使任命，總統府方面則就此主張取消任命不妥，任命流程毫無問題。



韓聯社報導，韓國總統辦公室一名負責人14日接受韓聯社記者電話採訪時表示，取消任命是不妥之舉，完全沒有可能性。另一名負責人也稱，取消大使任命不合情理。總統室還重申對李鐘燮的任命流程毫無問題。總統室解釋稱，鋻於韓澳其間不斷加強國防、軍工領域合作，政府早已決定起用李鐘燮擔任駐澳大使。



去年7月，海軍陸戰隊士兵蔡某在執行防汛任務中不幸殉職。時任國防部長官李鐘燮被指控濫用職權，涉嫌對軍方有關部門調查該案的責任人施加壓力，並指使國防部檢察團收回警方的偵查記錄。據此，高級公職人員犯罪調查處（公調處）於今年1月將其立案並採取禁止出境措施。



後於本月4日，李鐘燮獲得駐澳大利亞大使任命，並於5日向法務部就禁止出境措施提出異議。7日，他接受公調處調查，法務部便於8日開會決定解除有關措施。兩天后的10日，李鐘燮啟程赴澳履新。



據悉，總統室內部普遍認為，在野陣營給李鐘燮扣上“外逃”黑帽。在此情況下取消任命只會正中對方下懷，對執政黨為國會議員選舉拉票毫無裨益。