中評社北京3月15日電／推進中國式現代化是前無古人的偉大實踐，給理論創造、學術繁榮提供了強大動力和廣闊空間。習近平總書記指出：“必須高度重視哲學社會科學，結合中國特色社會主義偉大實踐，加快構建中國特色哲學社會科學”“加快構建中國特色哲學社會科學，歸根結底是建構中國自主的知識體系”。哲學社會科學工作者要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，始終堅持馬克思主義的指導地位，堅持“兩個結合”推進理論創新，建構中國自主的知識體系，形成具有中國特色、中國風格、中國氣派的哲學社會科學學科體系、學術體系、話語體系。



馬克思主義是我們黨和國家的指導思想，是我們認識世界、把握規律、追求真理、改造世界的強大思想武器。堅持以馬克思主義為指導，是當代中國哲學社會科學區別於其他哲學社會科學的根本標誌。習近平新時代中國特色社會主義思想是馬克思主義中國化時代化的最新成果，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義。新時代加快構建中國特色哲學社會科學，必須把握好習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，堅持好、運用好貫穿其中的立場觀點方法，不斷譜寫馬克思主義中國化時代化新篇章。



習近平總書記指出：“我們的哲學社會科學有沒有中國特色，歸根到底要看有沒有主體性、原創性。”缺少主體性，哲學社會科學發展就會迷失方向。堅持以我們正在做的事情為中心，加強對改革開放和社會主義現代化建設實踐經驗的系統總結，才能回答好中國之問、世界之問、人民之問、時代之問，進而建構起中國自主的哲學社會科學知識體系。當前，我們已經踏上以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的新征程，我國發展面臨新的戰略機遇、新的戰略任務、新的戰略階段、新的戰略要求、新的戰略環境。必須聚焦實踐遇到的新問題、改革發展穩定存在的深層次問題、人民群眾急難愁盼問題、國際變局中的重大問題、黨的建設面臨的突出問題深化理論和實踐研究，從我國發展實踐中總結提煉出具有原創性的概念和命題，揭示出符合中國實際的原理和規律。



文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信，是一個國家、一個民族發展中最基本、最深沉、最持久的力量。中華優秀傳統文化是中華民族的根和魂，潛移默化影響著中國人的思想方式和行為模式，為中國特色哲學社會科學繁榮發展提供了不可多得的資源。構建中國特色哲學社會科學，必須植根中華優秀傳統文化沃土，深入挖掘中華優秀傳統文化中蘊含的一系列思想觀念、治國理念、道德規範、人文精神等智慧成果，吸取其跨越時空、超越國界、富有永恒魅力、具有當代價值的寶貴養分，促進其實現創造性轉化和創新性發展，夯實馬克思主義中國化時代化大眾化的歷史基礎，充分彰顯中國特色哲學社會科學的傳承性和民族性。



新征程上，堅定歷史自信和文化自信，把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合，從理論和實踐的結合上深入回答關係黨和國家事業發展、黨治國理政的一系列重大時代課題，一定能夠加快建構中國自主的知識體系，讓世界知道“學術中的中國”“理論中的中國”“哲學社會科學中的中國”。



來源：人民日報 作者：楊鬆武

