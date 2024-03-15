美特種部隊駐台　邱靖雅：勿讓兩岸局勢升高

無黨籍新竹縣議員邱靖雅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月15日電（記者 盧誠輝）針對美國特種部隊將長駐台灣，無黨籍新竹縣議員邱靖雅接受中評社訪問認為，蔡政府目前處於看守政府的階段，不應該有如此大的政策異動，難道是因為蔡英文覺得自己準備要下台了，所以乾脆把賴清德不方便做的事情全部做一做？清理戰場好鋪紅地毯給賴？這樣也未免太不尊重“立法院”。



邱靖雅指出，台海是全世界認為下一個最有可能發生戰爭的地方，所以不管基於任何理由或考慮，都不應該讓兩岸緊張局勢升高，應該保持公開、友善的方式去處理兩岸關係，因為一旦發生戰爭就是全民的損失，也會對全球造成重大影響，台灣應該對國際負責，不應該用任何理由讓台海局勢升溫。



根據美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，將部署美國陸軍特種部隊長駐台灣，持續參與進行各項軍事訓練行動。



邱靖雅表示，台灣的軍事應該要有獨立性，但現在新“國會”才剛開始，就傳出美特種部隊將長駐台灣，這麼重要的“國安”問題難道不用先經過“立法院”同意嗎？尤其是蔡政府即將卸任，在現階段看守“內閣”的情況下，怎麼會有如此大的政策異動，她個人認為相當不適合，並質疑是否因蔡英文覺得自己準備要下台了，所以乾脆把賴清德不方便做的事情全部做一做？清理戰場好鋪紅地毯給賴？這樣也未免太不尊重“國會”。



邱靖雅，新竹清華大學語言學研究所碩士，畢業後曾在竹科工作，後轉任教職，2014年以第一高票當選新竹縣第一選區（竹北市）議員，後連續2屆同樣都以該選區第一高票連任，目前已完成新竹縣議員3連霸。



根據“國防部”2021年送交“立法院”的“中大陸力報告書”指出，中共攻台的7個可能時機，包含：1、台灣宣布獨立，2、明確朝向獨立，3、內部動盪不安，4、獲得核子武器，5、兩岸和平統一對話延遲，6、外國勢力介入島內事務，7、外國兵力進駐。而美特種部隊長駐台灣是否已構成外國兵力進駐？