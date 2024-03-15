中評關注：蔡英文力拚延長政治影響力壓制賴

蔡英文即將下台還與柯文哲會面，並希望建立政黨溝通平台。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月15日電（記者 黃筱筠）蔡英文520卸任前與台灣民眾黨主席柯文哲會面，雙方還針對“國防”預算提升等議題進行議題交流，賴清德並未參與這場牛肉麵午餐會。賴大選後曾提到希望朝野和解，現在卻由蔡出手促成與柯見面，接著還要邀約中國國民黨主席朱立倫會面。賴想要進行朝野和解的工作，現在由蔡來做，蔡試圖延長政治影響力。加上蕭美琴赴美溝通，賴上任後恐怕還得在蔡、蕭影響下施政。



蔡英文即將在520卸任，但最近有多場與美國華府智庫會面，華府智庫學者都強調，賴清德上台希望是在蔡英文執政基礎上展開。華府智庫的意見，是希望蔡英文拉著務實“台獨”工作者賴清德，避免賴520上台之後暴衝。加上蕭美琴本週低調赴美，根據外媒報導還可能會見美國官員，這動作應該也是幫賴溝通政策，希望美方對賴放心。



對外方面，蔡英文與蕭美琴都在試圖幫忙美方拉著賴清德，至少要在美方可控制的範圍內。



台灣政治方面，賴清德即將上台，但蔡英文試圖把影響力拉長。現在主動邀請柯文哲會面，雙方就“勞保年金改革”、“提升‘國防’預算”、“強化社會安全網”，及“政黨溝通平台”等重要議題進行意見交流。這些議題其實就是賴清德上台之後，要面對的台灣內政問題，但是蔡英文提前出手，還提到有和賴清德討論過，接著還可能會見朱立倫。



對柯文哲來說，與蔡英文可以拉抬能見度，各取所需。柯文哲大選後缺乏舞台，有些落寞，常常出現在“立法院”被媒體堵訪，雖然一方面可能是民眾黨“立委”要求，柯可以拉抬自家“立委”，但柯也希望保持能見度，能持續主導議題。現在與蔡英文會面，討論未來賴清德上任後的議題，對兩人都好。



蔡英文與柯文哲在2018年縣市長選舉結束後會面，當時柯文哲臉色並不好看，那時候民進黨九合一大選成績非常差，蔡英文還請辭黨主席位置，選後蔡英文陸續與六都首長見面，公開說是要碰面討論市政，但也是在選舉落敗後，拉抬蔡英文的聲勢，畢竟當時接著就是2020拚連任。而當時就是賴清德出來與蔡英文競爭2020黨內初選。