中評關注：蔡英文邀柯文哲午餐會　各取所需

蔡英文14日邀柯文哲共進午餐，兩人各取所需，政治沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。（台灣民眾黨提供） 中評社台北3月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲14日中午應蔡英文邀請，赴“總統府”進行約2小時的牛肉麵午餐會，這是柯台北市長任內最愛用的“便當會”形式，足見蔡對出手穩住柯的重視。蔡英文、柯文哲時隔5年多的會晤，少了2018年底的那股彼此不滿的尷尬氣氛，但講白了只是兩人各取所需，蔡在“朝小野大”的上層架構下，替賴清德留條路、開扇窗，柯則是搶救自己“人走茶涼”的網路熱度。



2018綠白分手，導致柯文哲競選台北市長連任之路異常艱辛，最後以3567票險勝，柯耿耿於懷，當年在北市府任職、操盤柯文哲網路平台文宣的前幕僚“小牛”柯昱安接受《中評社》訪問時，更曾提到當年柯對蔡英文、陳菊恨得牙癢癢，覺得是蔡、陳在搞事。



這也反應在民進黨2018地方選舉大敗後，蔡英文為撫平綠白裂痕，親邀柯文哲北門會面，蔡堆著滿臉笑容更像是求和賠罪，但柯一點都不滿單，當場擺臭臉，2人之間尷尬的氛圍，一時成為媒體話題。自此綠白分道揚鑣，柯文哲持續大砲猛批綠營，堆疊台灣社會對綠營的不滿，綠營官員、側翼網軍更是全面與柯開戰。



時隔5年多，蔡英文再邀柯文哲午餐會，名義上是談“朝野溝通平台”，但實則是在“立法院”三黨不過半“朝小野大”的上層架構下試圖轉圜白營對綠營的態度，否則2020大選完，為何不見蔡找柯會談？蔡出手的好處有三：一、最上層結構的好處是替賴清德開一扇窗，畢竟2024大選期間，柯陣營猛攻“賴皮寮”話題，甚至近日民眾黨“立委”黃國昌都還在批評賴皮寮，賴清德不好一下就自己跳出來與柯文哲會面，否則重演當年柯“臭臉”豈不丟面子？



二、中層結構好處則是蔡英文、綠營要阻擋“藍白合作”。這段期間白營在“立法院長”選舉不挺綠、藍黨團總召傅崐萁喊出“禮讓一席召委給白”，雖最終未果，但已鋪墊好藍白合作的氣氛，而傅也在“立法院”交通委員會禮讓白委林國成提案成立“鏡電視申設及後續弊案爭議調閱專案小組”，儘管藍也有提相同的案子，但傅當天就站在交通委員會後頭壓陣，就是要把當天的媒體鋒頭給白營。



很明顯，藍白在“立法院”的合作氛圍越來越好，傅崐萁也有“實績”能讓藍委聽話，至少不要再上演總召說話後遭藍委反對的情境；另一方面，即便綠總召柯建銘採“堅壁清野”策略應對白，綠營也開始沈不住氣了，520賴清德就職在即，得拉攏柯文哲看能不能有合作空間。