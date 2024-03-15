黃介正語中評：兩岸不能讓小問題變大問題

國民黨國際部主任黃介正接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月15日電（記者 張嘉文）美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動。前陸委會副主委、中國國民黨國際部主任黃介正向中評社表示，這是台美軍事交流的一部份，也並非美方駐軍，所以不認為是什麼里程碑，畢竟台美關係的天花板就在那（指非正式外交），美國也不會改變一中政策。



黃介正認為，所以台灣希望在台海和平穩定議題上，有主導權跟主動權的話，台灣政府必須要有覺悟，碰到兩岸發生的問題，要能夠有智慧，而且不能讓小問題變大問題，當自己有能力管控風險時，外力介入來管控的必要性就降低了。



黃介正強調，這不會改變台美關係的性質，或改變中美關係性質，既然是屬於常態性軍事交流，也沒有改變台海軍事平衡的態勢，其實真的不用當成天大的事來宣傳，倒是該問民進黨政府，如此高調對外宣傳，對台灣好不好？對台海和平穩定好不好呢？



黃介正為美國喬治華盛頓大學政治學系博士，曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員。黃介正現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任。



根據美國2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act， NDAA）條款，美國軍事顧問已開始長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。他們的任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。



報導提到，這項合作值得令人注意的是，美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano），這是一款微型無人飛行載具（UAV）。這項合作也延伸到擬定操作指南與訓練手冊。“中華民國”陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售管道直接從美國採購這款微型無人機。