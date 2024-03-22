香港智庫論壇：楊明勳論如何應對台海對抗

香港亞太戰略安全研究所研究員楊明勳（中評社圖片） 中評社香港3月22日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所研究員楊明勳日前在主題為“兩岸關係的重大變化與趨勢評估”的論壇上表示，台灣大選結果升高兩岸對抗態勢，應嚴肅面對金廈海域“2·14”事件後的台海安全趨勢。他認為，金廈海域的管轄問題必須依據中國法律執行，至於海上執法政策和具體事務管轄則可在堅持兩岸同屬一中國原則之下，保留兩岸官方機構進行協商決定的空間。



楊明勳表示，民進黨持續維持執政優勢下勾結西方國家，片面實施行政管轄權限制兩岸交流和往來的行動不會停止。他說，蔡英文八年執政期間，外國政府、議會、智庫和學者的報告，出現不少認同中國大陸和台灣地區的互不隸屬關係，變相支持蔡英文當局的兩岸立場。近些年來，以吳釗燮為首的台外事部門不斷以尋求所謂的“外交突破”，試探兩岸關係底線，迎合西方國家反華勢力醜化大陸在兩岸關係中的政策作為，以民主選舉正當化論證台灣當局對台灣地區的代表性和管治權，例如圍繞歪曲聯合國大會2758號決議的法律戰、輿論戰論述，“國安五法”和“反滲透法”正是在此思想背景下的立法政策。



他指出，民進黨當局在選舉期間，鼓勵檢調機關大肆發動偵查，以反制大陸介入選舉為借口，調查兩岸交流活動，箝制海峽兩岸的中國人民交流往來，破壞兩岸共同社會建立基礎。在“看守政府”期間，仍不忘從“兩岸互不隸屬”立場出發，強勢處理兩岸爭議事件，以認知作戰方式進行宣傳。

