快評：阻“台獨”狂飆　需有煞車皮

中評社快評／黃捷等17名民進黨“立委”最近提案，大陸籍配偶入籍需宣誓放棄大陸地區公民資格並效忠台灣。國民黨“立委”陳玉珍近日指出，這是“兩國論”的修法，國民黨以前扮演煞車皮的角色，現在不當了，就讓他們自己承擔後果。



國民黨過去當了很多年的煞車皮，結果常被戴上賣台的紅帽，在選舉中吃虧。上一屆大選時，國民黨內很多人說不應再當煞車皮，他們認為無論國民黨對兩岸議題如何高聲疾呼，都無法喚回民進黨的良心，甚至迭遭譏笑與嘲諷，既如此，又何必再做煞車皮，必要時還可以推一把。



2020年5月，蔡易餘、陳亭妃等16名民進黨“立委”提案删除“兩岸人民關係條例”中的“國家統一”字眼，被認為向“法理台獨”推進。時任國民黨“立法院”黨團總召的林為洲稱，對這樣的議題，國民黨持開放態度去討論，但不會當煞車皮，民進黨完全執政完全負責。最後，蔡易餘等人撤回提案。



陳玉珍認為，黃捷等人會與4年前的蔡易餘等人一樣，最後撤回提案，畢竟主張用“兩國論”框架去修法，綠營就需自己承擔這後果。國民黨以前都扮演煞車皮角色，被綠拿來當擋箭牌，現在不會當了，就看綠營人士怎麼做。



國民黨真的不再扮演煞車皮？“台獨”又能走多遠？兩岸關係複雜嚴峻，“雙獨組合”520就要上台，若無強大的“反獨”力量的制衡，分裂勢力一定會在謀“獨”路上“飆車”，極其危險。阻“台獨”狂飆，需有煞車皮，在島內，國民黨應繼續做兩岸間的穩定力量。