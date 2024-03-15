《美國所謂“言論自由”的事實真相》發布

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據央視新聞報導，《美國所謂“言論自由”的事實真相》報告今天（14日）發布。報告用大量事實，揭露了美國所說的“言論自由”到底是什麼樣的言論自由；美國在國際上到處聲稱“言論自由”，但實際上幹了些什麼，真實目的是什麼。



報告指出，美國長期標榜言論自由，也長期奉行雙重標準，用所謂“言論自由”的空洞政治口號和虛偽道德面具來掩蓋政治操控和社會不公。在美國國內，政治鬥爭踐踏言論自由，新聞干預威脅言論自由，社交媒體侵犯言論自由。在國際上，美國幻想繼續“一言堂”，用霸權霸道霸凌阻礙國際關係民主化，用誣蔑造謠抹黑破壞國際輿論環境，用自我粉飾的道貌岸然形象和冠冕堂皇的說辭蠱惑國際社會。



報告舉例說，一、美國言論自由名不副實。2022年，由《紐約時報》和錫耶納學院聯合展開的全美民意調查顯示，66%的被調查者表示不相信美國人享有言論自由，其中的8%還認為美國人沒有任何言論自由。二、美國對內侵犯言論自由。美國政府操控疫情信息，打壓說真話的聲音。對美國疫情發出警告並將檢測結果上報的華裔女醫生朱海倫被行政當局下了封口令，說出“羅斯福”號航空母艦上疫情真實情況的艦長克羅澤遭到解職，還有一些國務院、國防部敢說真話的官員被紛紛下崗，而被稱為美國“抗疫隊長”的傳染病專家福奇也多次“被消失”。三、美國對外操控言論自由。美國媒體片面解讀新聞事件，惡意報導涉華新聞。美國媒體將美國高校退出世界大學及專業排名解讀為反抗壓制美國高等教育暴政的正義之舉，卻將一些中國高校退出世界排名解讀為中國正在科學領域“閉關鎖國”。美國一些政客和媒體將美國民眾因為總統選舉問題圍攻國會大廈的行為斥責為暴亂，卻將中國香港地區發生的街頭暴力運動美化為“追求民主自由”和“美麗的風景線”。



報告強調，美國的言論自由對國內政客和利益權勢集團是一套，對普通民眾又是另外一套；對自己國家是一種說法和做法，對其他國家又是另一種說法和做法。美國發布報告毫無根據地誣蔑指責其他國家散布“虛假信息”，但美國才是全世界虛假信息的策源地和“認知作戰”的指揮所。