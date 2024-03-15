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香港優勢全球艷羨
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2024-03-15 08:59:17
（來源：新華社）
中評社北京3月15日電／據大公報報導，“背靠內地、面向全球”，擁“一國兩制”獨有優勢
貫通全球多個重要市場，是企業於內地和亞太區發展業務的首要商務據點，便於吸引內地及海外資金
金融市場穩定
貨幣保持穩定，金融機構及市場運轉良好，擁有龐大資金池
國際金融中心地位穩固
香港是世界領先國際金融中心，地位獲得廣泛認同
稅制具吸引力
稅制簡單，稅率極具優勢，方便外資企業來港發展
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