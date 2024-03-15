中俄成立聯合實驗室保護東北虎

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據新華社報導，中俄東北虎保護與恢復研究聯合實驗室14日在東北林業大學成立。業內人士認為，這是中俄聯合開展東北虎豹研究與保護工作中的重要事件。



東北虎是全球瀕危大型貓科動物，主要栖息地位於俄羅斯遠東地區和中國東北地區。它們是生態群落的頂級捕食者，也是栖息地健康的指示物種，在調節食物鏈、平衡生態、保持生物多樣性等方面發揮著重要作用。



數據顯示，20世紀末，中國野生東北虎僅存10餘只。隨著天然林保護工程、自然保護地體系建設等持續推進，中國科研人員近年監測到的野生東北虎種群中，至少有20只野生東北虎幼崽。然而，近親繁殖誘發的群體免疫力低、種群衰退等，威脅東北虎的可持續生存和發展。



國際動物學會副研究員劉明說，東北虎頻繁的中俄跨境活動，意味著單一國家的監測和保護措施很難完全有效，跨境合作尤為重要。同時，東北虎還面臨栖息地喪失、非法狩獵、人獸衝突和氣候變化等多重挑戰。



早在2010年，中俄雙方簽署“中俄東北虎及遠東豹跨境保護”合作協議。此次聯合實驗室由東北林業大學國家林業和草原局貓科動物研究中心、俄羅斯科學院生態與進化研究所組成，中俄雙方20餘位專家參與，研究領域涵蓋野生動物生態與管理、東北虎飼養與繁育、野生動物遺傳學、獸類疫病監測等。



聯合實驗室專家委員會主任、東北林業大學教授姜廣順介紹，按照相關規劃，未來雙方將組建瀕危動物保護研究的國際科研團隊，進一步深化中俄東北虎保護理論與技術交流，促進相關數據共享，在東北虎豹遺傳基因庫建設、東北虎等野生動物疫病監測、東北虎幼崽行為發育研究、人虎衝突防控與管控等方面開展合作。



“此次合作有望深入分析東北虎保護面臨的複雜問題，尋找科學解決方案，為全球大型食肉動物跨境保護提供示範性經驗。”中國野生動物保護協會總工程師尹峰說。