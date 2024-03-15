揭開缺斤少兩“鬼秤”的面紗

一塊500克的砝碼，在“鬼秤”上稱出500克、575克、650克三個重量。（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據新華社報導，3.7斤水果竟能稱出4.2斤，500克的砝碼稱出750克……3·15臨近，“新華視點”記者走訪發現，一種能夠隨意調節物品重量的電子秤頻現市場。所謂“鬼秤”還形成了一條改裝、銷售的地下產業鏈。



水果店、早市、海鮮市場發現“鬼秤”



日前，記者來到山西省腫瘤醫院附近的一家水果店，買了香蕉和火龍果。經水果店主稱重，香蕉為4斤2兩，收費16.5元；火龍果為4斤1兩，收費32元。



隨後，記者對剛剛購買的香蕉和火龍果進行復秤。發現4斤2兩的香蕉實際重量衹有3斤7兩，商家少給了5兩；4斤1兩的火龍果實際重量衹有3斤6兩，商家也少給了5兩。



一些早市和路邊的流動攤點是“鬼秤”的集中藏身處。記者在清晨7點來到位於太原市體育路的一處露天早市，隨機挑選一家賣魚的攤位，購買了一條鱸魚。這裡售賣的鱸魚每斤16元，記者購買的鱸魚商家報價為22.8元。



報完價格後，攤主順勢把魚扔到身後的宰殺案板上。記者提出先不殺魚，要將魚直接裝袋帶走。攤主把剛剛稱過的魚又主動稱了一遍。再次稱重後，顯示的價格為20.3元，同一條魚在同一台秤上，半分鐘內，稱出了兩個不同的重量。



“刮魚鱗、開膛破肚之後，就死無對證，沒法復秤了。”市民景女士說，消費者根本反應不過來，“多付的錢就當是加工費了”。



在海鮮市場也能發現“鬼秤”。記者來到太原市萬吉海鮮副食品市場，在“雙得水產”挑選了一條魚。當店主完成稱重並給出售價後，記者提出不要殺魚，這時店主主動重新上秤，復秤後重量從1.7斤下降到了1.5斤，價格也從24元下降到21.5元。

