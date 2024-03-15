復旦博醫團：踏遍青山為仁心

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據光明日報報導，3月3日一大早，上海市奉賢區柘林鎮社區衛生服務中心的鄰里中心裡，居民們排起了長隊。“爺爺，胸悶是吧，我們先聽下心音。”“奶奶，我們看一下眼睛的情況，眼睛盯住我的額頭，有點亮，堅持不要眨眼睛。”看報告、讀片子、疾病咨詢，一群年輕的醫學博士生耐心地為社區居民答疑解惑，有的一上午接診了40多位。



這是復旦大學博士生醫療服務團正在進行的一次義診活動。這樣為民義診、健康咨詢的場景，已經在這支博士生醫療服務團延續了30年。



用腳丈量的如歌歲月



復旦大學博士生醫療服務團是一支由復旦大學上海醫學院高年級博士生組成的醫療衛生志願服務團隊。1994年成立以來，先後有千餘人次投身博醫團工作。一到暑假，隊員們都會在老師的帶領下前往中西部地區，為革命老區、貧困和欠發達地區、少數民族地區群眾提供醫療志願服務。他們的願望，就是讓百姓在家門口享受到優質高效的醫療衛生服務。



在甘肅瓜州，博醫團遇到了一個嘔吐伴肌力減退症的女孩，隊員們第一時間為她進行了腰穿手術，幫她脫離了險境。



在貴州麻江，博醫團接診了一個視力嚴重受損、隨時有失明風險的角膜皮樣瘤患兒。當地醫療條件有限，無法為他開展手術，男孩的媽媽心疼得直抹眼淚。隊員們當即聯繫復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院，開辟綠色通道，把他送到上海進行手術，幫助他恢復了光明。



在雲南永平，博醫團翻山越嶺，到大山深處為一名臥床20年的大叔進行聯合會診，幫他定制康復方案和康復器械。大叔的母親動情地說：“照顧癱瘓的兒子20年了，第一次看到他笑。他笑了，我就看到希望了！”



像這樣的經歷，隊員們如數家珍。

