“新馬泰”僑胞擁抱新機遇

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據人民網報導，3月1日，中泰免簽正式生效，兩國邁入“免簽時代”。自此，被合稱為“新馬泰”的新加坡、馬來西亞和泰國三國均與中國實現簽證互免。中國與“新馬泰”組成“免簽朋友圈”，旅居三國的華僑華人歡欣鼓舞。



“可以隨時來一場說走就走的旅行”



“現在，無論是中國的朋友還是馬來西亞的朋友，都可以隨時來一場說走就走的旅行了。”馬來西亞沙巴馬中聯誼協會常務副會長兼秘書長廖志國說，“這個春節，我可忙壞了。很多中國朋友來馬來西亞旅行，我們沙巴州亞庇市尤其適合親子游。另外，我身邊很多馬來西亞朋友也選擇了春節黃金周之後到中國旅行。”



2023年12月1日至2024年11月30日期間，中國對馬來西亞持普通護照人員實行單方面免簽政策；2023年12月1日起，馬來西亞對中國公民實施停留不超過30天可免簽入境的便利措施。



好消息接踵而來。



2024年2月9日，《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》正式生效。根據協定，中新兩國持普通護照人員可免簽入境對方國家停留不超過30天。



2024年3月1日，《中華人民共和國政府與泰王國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》正式生效。中方持公務普通護照、普通護照人員和泰方持普通護照人員，可免簽入境對方國家單次停留不超過30日（每180日累計停留不超過90日）。



“中國和‘新馬泰’之間的人員往來一直都很方便，不過，哪怕是落地簽，也需要提前規劃好，還要準備一些基礎文件材料，才能夠有效縮短辦理等候的時間。”東盟—中國工商總會新加坡會長黃達說，“中新之間的人員往來很頻繁。很多中國朋友都喜歡到新加坡度假，免簽之後，兩國親朋好友之間的往來就更順暢了。”



“中泰進入‘免簽時代’後，持中國護照的人雖然單次停留不超過30天，但一年之中累計可以在泰國停留180天。對於很多到泰國來進行商務活動、陪伴孩子讀書、照顧家人或者就醫的人來說，不再需要準備一堆材料申請長期簽證，真的方便多了。”泰國安徽同鄉總會會長洪時靜說。



“旅客增多了，尤其是商務考察多了”



對於旅居“新馬泰”的華僑華人而言，伴隨“免簽時代”而來的，是滿滿的機遇。



簽證互免為中泰遊客“雙向奔赴”帶來巨大便利的同時，也促進了人員往來和商貿溝通，讓想要從事跨境合作、投資的人員可以“想來就來”。正如分析普遍指出的，中國和泰國經貿關係密切，中國是泰國最大的貿易夥伴和最大外資來源國，泰國是中國在東盟國家中第三大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達1350億美元。泰國自然條件優越，盛產稻米、熱帶水果等農產品，而中國正是泰國農產品最大出口目的地。泰國稻米、天然橡膠和熱帶水果等在中國市場熱銷，備受青睞。此外，中泰在《區域全面經濟夥伴關係協定》框架下合作不斷加深，區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅。



