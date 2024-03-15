第十七屆中華全國日語演講比賽在東京舉行

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據人民網報導，近日，由日本經濟新聞社、中國教育國際交流協會、日本華人教授會議共同舉辦的第十七屆中華全國日語演講比賽在東京舉行。



中國駐日本大使館楊宇公使在致辭中表示，中華全國日語演講比賽2006年舉辦以來，逐漸成為在中國日語教育領域廣受認可的知名賽事，是中國日語專業學生瞭解日本的重要窗口。希望同學們立足青少年對日交流一線，充分利用專業優勢，既深入瞭解日本社會，也積極傳遞中國聲音，向日本民眾特別是年輕一代介紹新時代中國發展，努力做中日民間友好交流的使者。



日本經濟新聞社常務執行董事加藤秀央代表主辦方致辭表示，中華全國日語演講比賽旨在為中國日語專業學生提供展示專業本領，走進日本社會的平台。此次全國總決賽時隔5年再次在東京舉辦，決賽選手來日除比賽外，還將走訪企業，同兩國優秀青年溝通互動。今後日經新聞願繼續同中方主辦單位一道辦好比賽，進一步促進日中青年交流與相互理解。



第十七屆中華全國日語演講比賽以“寄語中日和平友好條約締結45周年”和“數字化轉型與我們的生活”為演講命題，於2023年10月起在全國8個賽區分別舉行，232所高校3萬餘名學生參加，來自不同高校的16名選手入圍全國總決賽，來自浙江工商大學的肖瑩瑩獲得冠軍。