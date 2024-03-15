藍議員陳重文涉賄護航監視器廠商送地檢復訊

國民黨台北市議員陳重文。（中評社 資料照） 中評社台北3月15日電／中國國民黨台北市議員陳重文遭檢舉，涉嫌利用議會質詢機會，針對警用監視系統預算案，向台北市府及時任市警局長施壓，護航監視器業者“台灣智慧光網”，事後疑受業者數百萬元新台幣涉嫌貪污。台北地檢署14日指揮廉政署兵分26路搜索，並約談陳重文及台智光負責人等9人以及5名證人到案。廉政署今晨將陳重文、台智光負責人、台智光技術總監等人移送地檢復訊。



綜合台媒報導，北檢昨天搜索陳重文議會辦公室，約談陳重文與台灣智慧光網董事長李慶煌等14人到案，檢方漏夜偵訊後，發現陳重文無法交代5千多萬元不明金流，說詞與業者有出入，今晨依貪污罪嫌聲請羈押禁見，預計下午開羈押庭。



同案遭約談的台智網董事長李慶煌350萬元交保、陳重文白姓妻子200萬元交保、立錡雲端科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保、另名陳姓男子150萬元交保、台智網技術總監崔大維請回。白女交保後在友人陪同下搭乘白色BMW離去。



陳重文是北市三連霸議員，他被檢方聲押在北市議會投下震撼彈。專案小組清查，陳重文替台灣智慧光網爭取預算後，還要李慶煌將標案轉包給康姓業者施做，工程最後竟轉回陳重文可掌控的人頭公司，形同“左手賣右手”，檢方因此認定陳重文涉貪情節重大，有串證之虞，有羈押必要。



陳重文偵訊時否認收賄，但面對檢廉詢問帳戶內可疑的5千多萬資金時，一下說是借貸，一下又稱忘記了，一下又支吾其詞，諸多供詞前後矛盾，無法有明確交代，且陳重文有次在質詢前曾與監視器業者碰面，沒幾天帳戶內就存入不明資金，懷疑是前金或後謝款。

