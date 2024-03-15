駐日美軍基地環境污染問題引發日本民眾擔憂

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據人民網報導，針對流經日本廣島縣東廣島市的部分河流和地下水中檢測出高濃度有機氟化物一事，該市政府當天發布調查報告稱，有機氟化物污染源很可能是周邊的駐日美軍彈藥庫。當地政府將繼續通過日本中央政府向駐日美軍提出交涉，查明事件原因。



日本《朝日新聞》報導，2月下旬，日本廣島縣東廣島市政府宣布在該市多處井水中檢測出有機氟化物濃度超標。去年11月，位於該市的駐日美軍彈藥庫附近河流水體中，檢測出有機氟化物濃度超標。當地政府今年1月對河流附近58處水井檢測發現，有15處水井有機氟化物濃度超標。其中，距離美軍彈藥庫較近的檢測點的有機氟化物濃度達到1.5萬納克／升，是日本國家標準值的300倍。東廣島市政府向日本防衛大臣提交請願書，要求美軍公布彈藥庫相關信息，並要求日本政府對污染源進行調查。



近年來，位於日本東京、神奈川、沖繩、青森等多地的駐日美軍基地周邊地下水、河流、土壤甚至自來水中不斷被檢出有機氟化物超標，引發當地民眾對飲水安全和自身健康的擔憂。



除了有機氟化物問題，駐日美軍基地遺留的其他有害物質問題也層出不窮。日本媒體2月報導，位於日本西南部的福岡機場被檢測出土壤中的苯和鉛含量超標，這些污染物超標的地點均位於美軍基地輸油管線舊址附近。日本福岡機場所在地原為美軍板付基地，於1972年歸還給日方。日本《每日新聞》等媒體報導，日本國土交通省大阪航空局2015年至2021年就福岡機場新增跑道計劃展開土壤調查，結果顯示38處地點的土壤中苯和鉛含量超標，上述受污染地點中，苯含量最高值為日本國家標準的23倍，鉛含量最高值為標準的6.2倍，總污染面積為3706平方米。



截至2022年底，日本政府為處理福岡機場有害物質支付了11.4億日元（約合5503萬元人民幣）。日本民眾對此表示憤慨，認為由日方負擔這一費用不合理，應由美方承擔。按日本媒體說法，雖然日本相關法律有“污染者負擔原則”，但根據《日美地位協定》，美軍向日方返還設施或用地時，沒有義務將其恢復原狀或承擔相關費用。因此，污染處理費用完全由日方承擔。



日本沖繩國際大學名譽教授櫻井國俊認為，凌駕於日本國內法律之上的《日美地位協定》，是徹底調查並解決駐日美軍基地環境污染問題的最大障礙。沖繩國際大學教授前泊博盛表示，雖然日美達成了《日美地位協定》有關環境問題的補充協定，但日方進入美軍基地調查需要得到美方許可，同時美方沒有義務對日方實地調查要求作出回應，這無異於“畫餅充饑”。