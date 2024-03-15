﻿貿發焦點／市場營銷宣傳　AI應用增加

这是7月18日拍摄的中国互联网大会设置的AI安全论坛现场。（图片来源：新华社） 中評社北京3月15日電／據大公報報導，提到宣傳業務，現在已經不單是推銷一種產品，而是要營造一種感覺，充分反映市場營銷的重要性。香港貿發局昨主辦了MarketingPulse及eTailingPulse（亞洲品牌及營銷論壇、亞洲電子商貿論壇），這個二合一論壇以Envision the Next Level為主題，舉辦逾30場演講、InnoTalks、數碼營銷及電子商貿工作坊等活動，共邀請約80位星級營銷專家親臨香港，探討全球最熱門話題，包括AI營銷與創新、正向營銷、國潮、K－pop營銷、銀發市場營銷與機遇、可持續營銷、感官營銷及品牌故事等。



近年炙手可熱的“國潮”，結合中國元素與時代潮流文化。貴州茅台數位與信息化管理中心主任、i茅台事業部主任王軼楠分享推出“茅小凌”的茅台朱古力品牌，希望以可愛的造型加強與年輕人的情感連接，務求針對25到50歲目標客群的推廣，並指出年輕人的需求很容易改變是企業的關注點，如何留住他們是最大的挑戰。



以樂觀態度應對機遇



正向品牌近年備受關注，曾任Nike品牌定位及正向營銷總監的Ibby Abutarboush強調建立品牌、專注提升消費者體驗的重要性。他提到企業要認識其顧客及所屬社群，令社群可以邁向全球，並在分享Nike的品牌定位經驗時表示，相信由每個人所支持運動而帶來的力量，堅持與正確的夥伴合作，締造品牌的成功營銷。



人工智能（AI）發展為世界帶來徹底改變，並持續引入營銷行業。AI未來學家、OpenAI前產品上市策略主管Zack Kass的演講，剖析AI未來在營銷方面的應用。Kass表示，未來各界在AI應用只會與日俱增，並向更高效能應用方向發展，AI的應用“已不再是何時開始使用，而是怎樣使用”。對於AI可能取代人類的關注，Kass認為可以決定人與機器之間的界限，而人類應以樂觀態度擁抱AI所帶來的變化及機遇。



MarketingPulse及eTailingPulse線上回播通行證由即日起開放至4月13日。業界可於這段時間善用平台的多項功能，並重溫各項活動的內容。