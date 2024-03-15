敘利亞動蕩十三載　中東和平出路何在

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據新華社報導，“3個孩子早已輟學，他們早上8點出門打工，每人只帶兩張大餅，晚上回家饑腸轆轆，家裡也沒啥可吃的……”說起生活的窘境，生活在敘利亞北部城市阿勒頗的穆罕默德·欣達維一家心情沉重。



13年前的3月15日，敘利亞危機爆發。13年來，在戰火和制裁的輪番衝擊下，敘利亞這個曾有著悠久歷史和璀璨文化的國家，如今深陷經濟困境和人道主義危機。



歷經了一輪輪戰火與動蕩，中東地區的人們不斷叩問，通往長久和平穩定的道路在哪裡？



民生艱難



46歲的欣達維是阿勒頗人。敘利亞危機爆發前，他憑著熟練的縫紉手藝為生，與妻子撫養子女，生活雖難言富足，但尚能溫飽。



危機爆發後，戰火很快蔓延至阿勒頗。2013年，欣達維在上班途中遭遇爆炸，兩條腿被彈片擊中，落下殘疾。之後幾年裡，一家人逃難至敘西北部的拉塔基亞，在政府軍收復阿勒頗後才返回故土。但生活早已因戰火和動蕩變了樣

——妻子患病，孩子輟學，欣達維靠打零活養家，一家人生活窘迫，挨餓是常有的事。



13年的動蕩讓敘利亞陷入嚴重人道主義危機。聯合國發布的數據顯示，超過九成敘利亞人生活在貧困之中，約占敘全國人口四分之三的1670萬人需要人道主義援助。糧食安全問題尤其突出，2024年，敘利亞有1290萬人挨餓。



敘利亞面臨的困局，在中東地區不是個案，還有伊拉克、利比亞，以及如今正深陷戰火的加沙地帶。利比亞2011年爆發內戰，一年間，利比亞人口減少超過30萬，國內生產總值（GDP）從753.8億美元降至481.7億美元。到2022年，其GDP仍未恢復到2010年水平。

