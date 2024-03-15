以文明之光照耀人類社會現代化進程

（來源：新華社） 中評社北京3月15日電／據新華社報導，去年3月15日，中共中央總書記、國家主席習近平在中國共產黨與世界政黨高層對話會上發表題為《攜手同行現代化之路》的主旨講話，首次提出全球文明倡議，倡導尊重文明多樣性，弘揚全人類共同價值，重視文明傳承和創新，加強國際人文交流合作。全球文明倡議以深邃思想洞穿文明在各國現代化進程中的獨特力量，深刻揭示了各國文明在世界現代化進程中的引領價值以及文明互鑒對人類進步發展的重大意義，得到國際社會積極響應。



當前，世界進入新的動蕩變革期。西方文明主導下的現代化道路沒能給廣大發展中國家帶來希冀的現代化圖景，甚至往往因為西方模式的強行“植入”造成整個國家機體紊亂乃至崩潰。“現代化不等同於西方化”是廣大發展中國家多年來“痛”到深處的領悟。發展和現代化從何而來？ “當今世界不同國家、不同地區各具特色的現代化道路，植根於豐富多樣、源遠流長的文明傳承。”現代化不是無本之木，各國現代化路徑應基於本國國情，順應民情，回歸各國文化主體性，從各自歷史文化中發掘智慧並結合現實去探索。吉爾吉斯斯坦前總理朱馬爾特·奧托爾巴耶夫認為，在傳承和弘揚歷史文化的同時，需要與時俱進、開拓創新，使之能夠為解決現實問題提供智慧指引，“在這方面中華文明展現了強大生命力”。



中國有數千年多民族文化融合的經驗，其交往交流交融的歷史取向決定了中華文化對世界文明兼收並蓄的開放胸懷，多元一體的中華文脈形成過程為世界文明包容互鑒提供了生動樣本。和衷共濟、協和萬邦，中華文明的價值傳承為解決人類現代化進程中一系列矛盾和問題提供了和合的智慧。伊拉克共產黨總書記拉伊德·法赫米認為，中國的文明觀源自延續至今的和合文化，和合共生、相互借鑒才是文明間正確的相處方式。全球文明倡議為世界各國打破文明隔閡、化解地區爭端提供了理念指引。



正是基於獨特的文化傳統、歷史命運、基本國情，中國找到了適合自身特點的發展道路。中國式現代化開辟了人類邁向現代化的新道路，開創了人類文明新形態，為世界提供了西方範式之外的全新選擇，對廣大發展中國家堅定自信走自己的發展道路起到了鼓舞和啟迪的作用。

