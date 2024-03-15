杭州：釐清政商交往邊界　優化營商環境

近期，杭州太子湾公园里的郁金香早花品种已陆续开放，吸引市民、遊客前来观赏。（图片来源：新华社） 中評社北京3月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，連日來，在浙江省杭州市餘杭區未來科技城，區紀委監委派駐第五紀檢監察組幹部下沉一線走訪園區重點企業，對管委會駐企服務機制跟蹤問效，持續推動優化營商環境。



杭州市紀委監委把構建親清統一的新型政商關係作為優化營商環境、營造良好政治生態的重要保障，堅持劃紅線、立規矩，制定領導幹部廉潔從政從業行為規範。市紀委監委不斷完善政商交往“三張清單”，以“正面清單”引導領導幹部在服務企業、服務發展中敢於擔當作為，以“負面清單”為領導幹部劃定政商交往紅線、高壓線，以“倡導清單”鼓勵非公有制經濟人士積極建言獻策。



聚焦“三張清單”的落實，杭州市紀檢監察機關嚴查親清不分，突出涉企監管服務重點職能部門，聚焦工程招投標、土地出讓、房地產開發等重點涉企領域，緊盯審批、執法等重點環節，嚴肅查處利益輸送、優親厚友、弄權瀆職等問題。同時，推動相關主管部門強化中介機構、行業協會監管，防止公權力對市場的不當干預。



杭州市紀委監委緊盯行業協會商會領域存在的登記管理不規範、市場化運作中政商交往不清等問題，深化專項整治，全面加強監督管理。“我們將著力釐清界限混淆等問題，督促主管部門切實落實主體責任，共同構建勤廉並重的‘政企橋梁’。”該市紀委監委第五監督檢查室主任錢瓊飛說。



用“數據跑”代替“企業跑”，是破除“中梗阻”的有力舉措。杭州市紀委監委把數字化改革列為監督要點，督促打通職能部門數據壁壘，升級“親清在線”新型政商關係數字平台，實現政策兌付“在線直達”、許可事項“一鍵審批”、企業訴求“一鍵直達”、政企交流“一窗對話”。



同時，該市各級紀檢監察機關立足監督職能，在推動服務企業上持續發力。蕭山區紀委監委聯動區審管辦、各窗口單位組成“難事專辦”專班，累計解答群眾咨詢1930件，協調解決問題39個，區政務服務大廳現場投訴率同比下降16.2%。錢塘區紀委監委將“兜底辦”列為優化營商環境專項監督項目，設立聯席監督點。臨平區紀委監委強化“區級部門—鎮街平台—助企服務員”親清互動三級聯動，高效解決企業急難愁盼問題。