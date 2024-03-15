西藏：緊盯老問題新表現　專項整治形式主義

近日，随著天气转暖，拉萨市春景迷人，市民纷纷走出家门踏青迎春。（图片来源：新华社） 中評社北京3月15日電／拉薩市達孜區住建局原局長次仁多吉在負責精準扶貧相對集中安置項目工作中履行行業監管責任不力，未按法定程序實施項目，驗收審核把關不嚴，推進整改不力，致使危害群眾住房安全的隱患得不到有效解決，受到黨內嚴重警告處分……日前，西藏自治區紀委監委通報4起形式主義、官僚主義典型案例。



二十屆中央紀委三次全會強調，重拳糾治幹部群眾反映強烈的形式主義、官僚主義。西藏自治區紀委監委把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，作為深入推進作風建設的重點任務，堅持深學習、實調研、抓落實工作方法，科學精準靶向整治，動真碰硬、務求實效，以優良作風保障黨中央決策部署落實見效。



“形式主義、官僚主義具有頑固性和反復性，一些老問題改頭換面還在出現，一些新問題也逐漸暴露出來，明知故犯、頂風違紀的現象時有發生，隱形變異、反彈回潮風險猶存。”自治區紀委監委黨風政風監督室有關負責同志表示。2023年以來，全區紀檢監察機關把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，以鍥而不舍的韌勁持續整治，全區共查處相關問題90餘個，批評教育和處理220餘人。



形式主義、官僚主義的諸多現象，看似新表現，實則老問題，重要根源是政績觀出現了偏差。“從查處的典型案例可以看出，有的理論學習重形式輕效果，領會黨中央精神不深不透，存在機械傳達、上下一般粗傳達的現象；有的急功近利、弄虛作假，不尊重客觀規律和工作實際，盲目鋪攤子、糊弄走過場，甚至瞞報謊報實際情況；有的空泛表態、落實不力，把說了當做了，把做了當做好了，把做了一點點當做了全部。”自治區紀委監委有關負責同志說。



西藏自治區紀檢監察機關強化風腐同查、注重標本兼治、堅持求真務實原則，把緊盯“關鍵少數”和管住“絕大多數”結合起來，帶頭反“四風”、拒腐蝕、防“圍獵”，督促各級黨委（黨組）嚴格落實主體責任和履行第一責任人責任，深入開展“四查四問”，堅持“抓兩頭帶中間”，聚焦重點領域、重點崗位和關鍵環節加強監督檢查，深化“縣統籌抓鄉促村”機制，採取提級監督、片區協作、“室組”聯動等方式開展專項整治，廣泛收集問題線索，建立信訪問題台賬，定期研判轉辦，全程跟蹤監督，切實提升專項整治成效。



“全區各級紀檢監察機關必須準確把握政績觀扭曲導致的形式主義、官僚主義，精準把脈、對症開方，緊盯領導幹部違背新發展理念要求，一味追求大幹快上等作風問題背後的利益輸送現象，既堅決糾治脫離實際定政策、違反程序作決策、行業監管走過場等不正之風，也注意循線深挖腐敗問題。”自治區紀委監委有關負責同志表示。



