李大中：賴清德“台獨”’工作者形象很難淡化　

中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月15日電（記者 楊騰凱）針對民進黨賴清德上任後的兩岸風險，中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中今日表示，賴以“務實的‘台獨’工作者”自居，這個形象很難完全淡化，所以就算賴表態要走維持現狀政策，但外界還是會有些疑慮。



中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、《TVBS》今日舉辦“一觸即發vs.步步為營：520前的美中台三邊關係”座談會，主持人為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中，與談人包括政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵、台灣大學政治系教授左正東、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑。



討論題綱包括美國的角色與變數、中共對台政策走向、美中經貿戰的前景與影響、區域軍事風險評估、“中華民國”的因應之道。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy， Tufts University）國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全等。



李大中於會前受訪。記者問賴清德5月20日即將上任，會不會擔心兩岸擦槍走火？



李大中表示，賴清德在競選期間說會維持蔡英文過去的維持現狀政策，但外界還是會有些疑慮，主要是因為賴清德過去的形象以及發言，包括他以“務實的‘台獨’工作者”自居，這個形象很難完全淡化。那麼5月20日的就職演說就是第一個檢驗點，賴清德在就職演說中會呈現什麼訊息，有沒有清晰的路線，去真正做到他所講的維持現狀。



李大中指出，現在對於兩岸關係來說，除了台灣內部因素外，主要還是美中之間的長期戰略競爭。對美國來說，美國總統拜登的政策很精細，他在任何場合都講類似的話，就是基於美國的一中政策來執行，包括“台灣關係法”、“美中三公報”以及對台“六項保證”，並反對單方面改變現狀，希望用和平方法解決兩岸分歧，也不支持“台獨”，這是非常明確的。

