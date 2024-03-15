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俄外交部宣布禁止227名美公民入境
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2024-03-15 10:25:33
中評社北京3月15日電／據新華社報導，俄羅斯外交部14日在其官網發表聲明說，為回應美國不斷擴大對俄公民制裁，俄方將禁止227名美國公民入境。
聲明說，被禁止入境的人員包括參與散播反俄情緒的美國行政部門、商界、媒體界和學術界人員，其中包括美國國務院發言人馬修·米勒。
聲明強調，禁止入境措施旨在告誡美方，其針對俄方的任何侵略性嘗試都將遭到果斷回擊。
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