美“星舟”火箭實施第三次試射

中評社北京3月15日電／據新華社報導，美國太空探索技術公司新一代重型運載火箭“星舟”以及飛船集成系統14日進行第三次試射。公司發布的最新消息稱，“星舟”第二級飛船在再入大氣層階段失去聯繫。



太空探索技術公司的直播畫面顯示，美國中部時間14日8時25分（北京時間21時25分），“星舟”從位於美國得克薩斯州博卡奇卡的基地發射升空。約兩分多鐘後，火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船成功“熱分離”。隨後，“星舟”進入太空滑行階段，完成了打開和關閉有效載荷艙門、推進劑轉移等技術演示。飛行一段時間後，“星舟”嘗試在太空中重新點燃“猛禽”發動機、受控再入大氣層，但在穿越大氣層階段失去聯繫。



太空探索技術公司表示，希望在第三次試射中收集盡可能多的數據，任務目標包括上升過程中“星舟”一二級發動機的燃燒、打開和關閉有效載荷艙門、在太空滑行階段進行推進劑轉移演示、首次在太空中重新點燃“猛禽”發動機並受控再入大氣層等。



據太空探索技術公司介紹，“星舟”是可回收、重復使用的航天運輸系統，比該公司現有的“獵鷹9”和“獵鷹重型”運載火箭更大。“星舟”總高度約120米，由兩部分組成，底部是高約70米的第一級超重助推器，頂部是高約50米、可重復利用的第二級飛船。其設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球和火星等，可將超過100噸載荷送入地球軌道。



太空探索技術公司於2023年4月和11月進行了兩次“星舟”試射，但均發生爆炸。首次試射時，火箭在一二級分離前就發生了爆炸。第二次試射時，火箭升空後一二級成功分離，但隨後助推器和飛船先後發生爆炸。