中國農村電商邁進高質量發展快車道

中評社北京3月15日電／據新華社報導， 中俄邊境的深山裡，35歲的農民盧戰開經常帶領村民到這裡拍攝“跑山”的視頻。他用3000餘條短視頻記錄下中國東北林區的豐饒，將家鄉的優質特產推向全國，也為自己積累了超千萬的粉絲量。



盧戰開的家鄉黑龍江省雙鴨山市饒河縣，位於三江平原核心地帶。這裡土地肥沃，黑蜂蜂蜜、山野菜、鬆籽等特產質優價廉。過去，因地理位置偏遠、知名度不高，優質產品難以走出大山。“是互聯網讓家鄉的‘酒香’飄出‘深巷’。”他說。



盧戰開的電商團隊是中國各地農村電商產業蓬勃發展的一個縮影。從最初的快遞下鄉、農產品上行，到如今逐漸邁入數字化、高質量發展新階段，農村電商作為推動鄉村產業發展的重要引擎，構成中國鄉村振興的重要一環。



中國商務部、中央網信辦等9部門近日聯合印發的《關於推動農村電商高質量發展的實施意見》（以下簡稱《意見》），制定了農村電商高質量發展5年新目標，從6個方面提出14條具體舉措，推動農村電商實現數字化轉型升級。



中國將用5年時間，在全國培育100個左右農村電商“領跑縣”、1000家左右縣域數字流通龍頭企業、1000個左右縣域直播電商基地、10000名左右農村電商帶頭人，並在基地建設、數字消費場景、物流設施和配送、產業鏈條、特色品牌、促銷活動等十多個方面出台措施，基本建成設施完善、主體活躍、流通順暢、服務高效的農村電商服務體系。



2024年中央一號文件提出“實施農村電商高質量發展工程”，推進縣域電商直播基地建設，發展鄉村土特產網絡銷售。“此次印發的《意見》，全鏈條、全覆蓋、全配套，為電商助力鄉村振興提供了有利條件。”中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥說。



目前，中國網民規模已超過10億人，5G用戶普及率超過50%。數字經濟時代下，電商助農成為中國鄉村振興發展的新模式。2023年，中國農村網絡零售額達到2.49萬億元。