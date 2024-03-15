市場監管部：去年共查辦違法案件140萬件

中評社北京3月15日電／據新華社報導， 2023年，全國市場監管部門共查辦各類違法案件140.62萬件，比上年增長10.6%；罰沒金額105.35億元，下降22%。辦案數量和罰沒金額自2018年以來首次出現“一增一減”，統籌執法力度與溫度取得重要成效。



強化消費者權益保護、營造放心的消費環境，維護良好的市場秩序、持續優化營商環境，對保障國家經濟發展具有重要意義。



近年來，全國各級市場監管部門全面推進嚴格規範公正文明執法，強化重點領域執法、持續開展“鐵拳”行動、深化系列專項行動，著力穩定市場信心，不斷提升消費信心，有效促進高質量發展動能的釋放。



記者近日從國家市場監督管理總局獲悉，2023年，全國市場監管部門共查辦各類違法案件140.62萬件，比上年增長10.6%；罰沒金額105.35億元，下降22%。辦案數量和罰沒金額自2018年以來首次出現“一增一減”，統籌執法力度與溫度取得重要成效。



“鐵拳”出擊護民生 讓消費者敢消費



剛剛過去的春節假期，各地消費市場持續升溫，各項經濟數據“熱辣滾燙”，再次向世界展示了中國經濟強大的韌性和未來發展的光明前景。



與此同時，2023年中國經濟成績單出爐：國民經濟回升向好，社會消費品零售總額比上年增長7.2%，其中網上零售額同比增長11%，最終消費支出拉動經濟增長4.3個百分點，對經濟增長的貢獻率達82.5%，比上年提高43.1個百分點。



消費活力能否進一步激發？經濟增長數據能否再次帶來驚喜？其中一個關鍵點在於消費環境是否安全放心，讓消費者敢於消費；市場秩序是否公平規範，讓老百姓樂於消費。對此，市場監管總局給出的答案是：加大打擊市場各類侵害消費者利益的違法經營行為，讓執法更有力度和剛性。