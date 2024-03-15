中評社北京3月15日電／據新華社報導，紐約股市三大股指14日下跌。



截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌137.66點，收於38905.66點，跌幅為0.35%；標準普爾500種股票指數下跌14.83點，收於5150.48點，跌幅為0.29%；納斯達克綜合指數下跌49.24點，收於16128.53點，跌幅為0.30%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊九跌二漲。房地產板塊和公用事業板塊分別以1.61%和0.81%的跌幅領跌，能源板塊和通信服務板塊分別上漲1.10%和0.55%。



