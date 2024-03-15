張國清：加快培育壯大專精特新企業

中評社北京3月15日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清13日至14日在河南調研專精特新企業發展和基層應急管理工作。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要講話和全國兩會精神，加快培育壯大專精特新企業，為發展新質生產力注入新動能，著力提升基層應急管理能力，夯實安全生產和防災減災基層基礎，為高質量發展提供高水平安全保障。



在鄭州和洛陽，張國清先後來到漢威科技集團公司、中科慧遠視覺技術（洛陽）有限公司等企業，在生產一線詳細瞭解企業發展、科技創新和數字化轉型等工作，鼓勵企業堅定不移走高科技、高效能、高質量發展之路。他指出，專精特新企業是推進新型工業化、發展新質生產力的重要力量。要支持專精特新企業加大研發投入、加強科技創新，努力掌握更多關鍵核心技術，以科技競爭力提升帶動全要素生產率提升，以科技創新推動產業創新、催生更多新產業新模式新動能。要引導專精特新企業率先實施“智改數轉網聯”，積極應用數智技術、綠色技術加快轉型升級，增創競爭新優勢，發展新質生產力。要優化完善專精特新企業培育認定辦法，加強服務保障，為企業發展壯大營造良好環境。



張國清還來到滎陽市豫龍鎮調研鄉鎮、社區應急管理工作，到鄭州藝茂國際倉實地瞭解多業態混合經營場所應急能力建設等情況。他強調，進一步提升基層應急管理能力，是築牢安全底板、守牢安全底線的迫切需要。要統籌各方力量，明確和壓實責任，推動應急管理工作保障下傾、關口前移，確保事有人盯、權責匹配。要立足預防在先、發現在早、處置在小，強化隱患排查、風險識別、監測預警、及時處置閉環管理，有效防範化解群眾身邊的安全風險。要結合實際配齊配強應急管理和應急救援力量，加強教育培訓與實戰訓練，廣泛開展科普宣傳，不斷提升社會公眾風險防範意識和自救互救能力，提升應急管理專業水平和基層應急能力。近期各類火災事故多發，各地要深刻汲取教訓，扎實有力有效開展消防隱患排查整治，堅決防範遏制重特大事故發生。



