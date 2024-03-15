海關總署：智能化升級更好維護國門安全

中評社北京3月15日電據新華社報導， 今年的政府工作報告首次提及“智慧海關”，明確提出“加快國際物流體系建設，打造智慧海關，助力外貿企業降本提效”。



為什麼要打造智慧海關？智慧海關會給外貿企業和百姓生活帶來哪些便利？如何進一步推進智慧海關建設？海關總署有關負責人在14日舉行的例行記者通報會上介紹了相關情況。



外貿發展有需求 科技進步有支撐



“打造智慧海關既是海關的事，也事關全局。”海關總署綜合業務司副司長林少濱表示，身處國門一線的海關，以維護國家安全和促進經濟社會發展為使命。結合新形勢、新任務，在以往改革的基礎上加快建設智慧海關，主要有三個方面考慮：



一是新形勢對海關監管提出了新挑戰。作為世界上貨物貿易第一大國的海關，中國海關職責範圍廣、監管鏈條長、監管對象多元，維護國門安全面臨很大的壓力和挑戰。同時，企業對最大程度通關便利、降低貿易成本、保證進出口質量等有迫切的需求，對監管效率、專業執法的要求也越來越高，需要以更智慧的監管理念、方法手段來落實統籌發展和安全要求。



二是新技術為海關現代化帶來了新機遇。近年來，以數據為核心的智慧創新帶動了社會生產方式變革、生產關係再造、生產力突破性增長、生活方式巨變，也深刻改變著國際貿易方式。大數據、雲計算、人工智能、物聯網等一系列新技術的迅猛發展，為海關監管服務提供了新的方式和手段以及強有力的技術支撐。



三是新使命向海關擔當提出了新期待。世界各國海關都在積極探索實現海關現代化的有效路徑。中國海關監管的貨物量最大、場景最豐富、模式最齊全，我們有條件也有責任把體量優勢轉化為智慧實踐優勢，探索形成對全球海關具有積極意義的、行之有效的海關監管服務體制機制手段，促進全球貿易更加通暢、便利和安全。



“我們認為當前階段，外貿發展有需求、科技進步有支撐、海關發展有期待。”林少濱說，中國海關將主動擁抱時代發展趨勢，以數字化轉型和智能化升級為核心，加快智慧海關建設，更好推動高水平開放、高質量發展。