水利部相關負責人談水安全保障

中評社北京3月15日電／ 近年來，我國水利工程供水能力如何？用水總量怎樣？耕地灌溉面積有何變化？在14日國務院新聞辦舉行的國家水安全保障進展成效新聞發布會上，水利部相關負責人就相關問題回答了記者提問。



“10年來，我國治水事業取得了歷史性成就、發生了歷史性變革。”水利部副部長劉偉平說，立足流域整體和水資源空間均衡配置，全國水利工程供水能力超9000億立方米。



統計顯示，10年來，我國加快推進灌區建設，新增改善灌溉面積約3.6億畝，新增高效節水灌溉面積約1.5億畝，耕地灌溉率達到55%，為糧食豐收提供了有力支撐。



“我國耕地灌溉畝均用水量由2014年的每畝402立方米下降到2022年的364立方米，降低了9.5個百分點，有效緩解了經濟社會發展用水矛盾。”水利部農村水利水電司司長陳明忠說。



劉偉平表示，10年來，我國水資源利用方式實現深層次變革，全國用水總量總體穩定在6100億立方米以內，萬元國內生產總值用水量、萬元工業增加值用水量分別下降42.8%、58.2%，農田灌溉水有效利用系數從0.530提高到0.576，重點領域節水取得實效。



水旱災害防禦方面，據介紹，通過健全流域防洪工程體系、完善雨水情監測預報體系、構建水旱災害防禦工作體系，我國水旱災害防禦能力實現整體性躍升，新增水庫庫容1632億立方米，新增5級以上堤防約6萬公里。10年來，全國洪澇災害損失占國內生產總值的比例降至0.24%，最大限度減輕了災害損失。



加快構建國家水網方面，水利部規劃計劃司司長張祥偉說，我國正在加快形成國家水網的主骨架和骨幹輸排水通道，積極推進國家水網重大結點工程建設，統籌推進省市縣級水網建設，加快構建城鄉一體、互聯互通的國家水網體系。其中，南水北調東、中線建成以來，累計調水量超過698億立方米，直接受益人口達到1.76億人。



水土保持是江河保護治理的根本措施。陳明忠介紹，全國水土流失面積已下降到262.76萬平方公里，水土保持率達到72.56%。越來越多的河流恢復生命、流域重現生機。



劉偉平表示，下一步，水利部門將不斷提升水旱災害防禦能力、水資源節約集約利用能力、水資源優化配置能力、江河湖泊生態保護治理能力，加快推動水利高質量發展。