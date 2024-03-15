沈鐵多舉措打通農資運輸“綠色通道”

中評社北京3月15日電／據新華社報導，在遼寧鐵嶺得勝台站貨場，25名裝卸人員經過8小時的緊張作業，將1200噸化肥裝到在此等待的貨車上。近期，這樣繁忙的卸車場景，在中國鐵路沈陽局集團有限公司管內重點貨運車站經常出現。



隨著天氣轉暖，東北地區化肥等春耕物資需求明顯上升，沈陽局集團公司開足馬力加快春耕物資流轉效率，為春耕物資運輸提供有力運輸保障。



東北地區是我國重要的糧食生產基地，從3月開始，東北陸續進入春耕農忙時節，各地化肥、農藥等春耕物資需求明顯增加。沈陽局集團公司把春耕物資運輸作為一項重要任務，充分發揮物流中心區域輻射優勢和運輸優勢，主動對接區域內農資企業，精準制定“一企一策”運輸方案，對化肥、農藥等春耕物資運輸給予政策傾斜。



據瞭解，沈陽局集團公司組織管內物流中心建立運輸台賬，動態掌握各貨運站承運情況，實行優先配空、優先裝車、優先取送、優先掛運、優先編組的“五優先”舉措，及時優化調配裝卸機具、運輸車輛和裝卸人員，實現“快裝、快運、快卸”，並安排專人對運輸全程進行動態掌握和跟蹤，確保各環節無縫銜接。在京哈鐵路等主要運輸幹線，鐵路部門還組織開行春耕物資列車，確保春耕物資及時輸送到位。



今年以來，沈陽局集團公司累計組織裝運化肥、農藥、種子等春耕物資3863車、25萬噸，全力確保農資應裝盡裝，不誤農時。

