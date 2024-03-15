中評社北京3月15日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價14日下跌13.3美元，收於每盎司2167.5美元，跌幅為0.61%。



當天，5月交割的白銀期貨價格下跌9.6美分，收於每盎司25.06美元，跌幅為0.38%；4月交割的白金期貨價格下跌9.2美元，收於每盎司935.7美元，跌幅為0.97%。