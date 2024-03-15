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紐約金價14日下跌
http://www.CRNTT.com   2024-03-15 10:22:34


　　中評社北京3月15日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價14日下跌13.3美元，收於每盎司2167.5美元，跌幅為0.61%。

　　當天，5月交割的白銀期貨價格下跌9.6美分，收於每盎司25.06美元，跌幅為0.38%；4月交割的白金期貨價格下跌9.2美元，收於每盎司935.7美元，跌幅為0.97%。

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