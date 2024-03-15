【
大
中
小
】 【
打 印
】
紐約金價14日下跌
http://www.CRNTT.com
2024-03-15 10:22:34
中評社北京3月15日電／據新華社報導，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價14日下跌13.3美元，收於每盎司2167.5美元，跌幅為0.61%。
當天，5月交割的白銀期貨價格下跌9.6美分，收於每盎司25.06美元，跌幅為0.38%；4月交割的白金期貨價格下跌9.2美元，收於每盎司935.7美元，跌幅為0.97%。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
紐約股市三大股指13日漲跌不一
(2024-03-14 16:28:15)
紐約股市三大股指12日上漲
(2024-03-13 13:49:45)
金價屢創新高，“黃金熱”還能持續多久？
(2024-03-13 10:07:59)
紐約股市三大股指11日漲跌不一
(2024-03-12 18:00:10)
紐約股市三大股指1日上漲
(2024-03-02 13:58:44)
紐約金價1日上漲
(2024-03-02 13:58:21)
紐約股市三大股指2月29日上漲
(2024-03-01 10:58:25)
紐約金價2月29日上漲
(2024-03-01 10:57:35)
紐約金價2月29日上漲
(2024-03-01 09:31:48)