多米尼克總理：多中志同道合、相互尊重

中評社北京3月15日電／據新華社報導，多米尼克總理斯凱裡特13日說，多米尼克與中國是志同道合、相互尊重的真朋友。多方將始終恪守一個中國原則，支持中國和平統一事業，反對任何貶低中國在促進全球發展、和平與安全方面所作努力的行徑。



斯凱裡特是在出席多米尼克政府與中國駐多大使館共同舉辦的慶祝中多建交20周年招待會上作上述表示的。他說，多方願同中方一道推進中多命運共同體建設，推動全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議落地，在“一帶一路”框架下強化各領域合作，以更深層次合作推動兩國關係發展。



斯凱裡特說，自建交以來，多中兩國在基礎設施、醫療衛生、農業和教育等各領域緊密合作，取得豐碩成果。在中方的支持與幫助下，多經濟社會穩步發展，百姓從務實合作項目中獲得實惠。特別是在多深陷“瑪麗亞”飓風和新冠疫情困境時，中國第一個伸出援手，為多災後重建復甦發揮了關鍵作用，多方對此表示衷心感謝。



中國駐多米尼克大使林先江在招待會上致辭說，20年來，中多兩國關係穩步發展、走深走實。兩國彼此尊重國家獨立、主權和領土完整。在“一帶一路”框架下，雙方在農業、醫療衛生、教育、基礎設施、防災減災等領域合作成果斐然，人文交往日益緊密。站在新的歷史起點上，中多關係必將繼往開來、不斷向前。



多米尼克政要、駐多外交使團代表以及多各界友好人士、媒體記者、中資機構和華僑華人代表等近300人出席活動。