北京：4月起可查閱去年社保對賬單

中評社北京3月15日電／據北京日報報導， 市社會保險基金管理中心、市醫療保險事務管理中心昨天提示廣大參保人員，只要2023年當年存在1個月（含）以上正常繳費記錄，且截至2023年12月31日為正常繳費或暫停繳費狀態的參保人，從2024年4月1日起，可通過多種渠道獲取2023年度北京市社會保險個人繳費信息對賬單。



為貫徹低碳環保理念，今年本市繼續優先為參保人提供電子版社保對賬單。自4月1日起，參保人可通過北京市社會保險網上服務平台，支付寶、微信、百度APP中的“京通”小程序，全市各社保經辦機構內的自助服務終端，合作銀行網點自助機及手機銀行等，查詢、打印2023年度電子版社保對賬單。



如參保人對相關內容有異議，經所在單位確認，可在2024年10月31日前，由用人單位持對賬單到所屬社保、醫保經辦機構核對、修改相關信息，或按有關政策規定進行補繳。



同時，本市仍保留了郵寄紙質社保對賬單和通過電子郵件獲取電子社保對賬單的方式。參保人需在3月31日前通過北京市社會保險網上服務平台提出申請，變更獲取對賬單方式，選為郵寄或電子郵件方式。對賬單將於5月起陸續發送。



此外，因2022年本市實施階段性緩繳社會保險費政策，凡是申請緩繳2022年社保費的用人單位，如單位繳費部分已於2023年底前繳清，參保人可於2024年4月1日後，通過上述途徑，查詢、打印2022年度社保對賬單。