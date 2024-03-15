國際觀察｜歐洲能源戰略自主的困局

中評社北京3月15日電／據新華社報導，烏克蘭危機升級兩年來，歐洲追隨美國對俄羅斯石油產品和天然氣實施禁運或限價措施，試圖擺脫對俄能源依賴，同時推動自身可再生能源發展，以期確立歐洲能源自主戰略。



然而，俄歐油氣“分家”，美國借機向歐洲出口高價天然氣，躍升為世界第一大液化天然氣出口國，成為最大贏家。歐洲在能源領域“脫俄”引發明顯反噬效應，歐洲形成對美液化天然氣的高度依賴，飽受“油氣溢價”之苦，多國能源供應緊張、通貨膨脹加劇、民生受到衝擊。



2022年3月25日，美國與歐盟發布聯合聲明，宣布在能源安全和減少對化石燃料的依賴方面開展戰略合作。美國承諾在2022年對歐盟提供150億立方米的液化天然氣，未來將繼續增加供應，到2027年之前結束歐盟對俄化石能源的依賴。



截至2022年底，美國成為歐盟最大的原油供應國，歐盟18%的進口原油來自美國。美國對歐洲的液化天然氣出口首次超過俄羅斯對歐洲的管道氣出口。



據美國商業內幕網站2022年報導，美國能源公司只需要花6000萬美元就可以將一艘液化天然氣運輸船裝滿，而歐洲的收購價卻高達2.75億美元。除去運輸等成本，每艘船可以賺超過1.5億美元。



法國《世界報》文章認為，美國試圖從烏克蘭危機長期化中漁利，歐洲平均每月要花費幾十億美元進口液化天然氣。

