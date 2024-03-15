中國進5.5G時代　建設數字強國

中國加快發展5.5G網絡，不單可提升傳輸速率，也為拓展6G網絡技術奠下重要基礎。（大公報） 中評社香港3月15日電／大公報報導，中國進入5G－A（即5.5G）商用年，網絡速度較5G快10倍，有助提升AI大模型、工業智能化、自動駕駛系統等領域的發展優勢。事實上，中國繼續在新一代通信技術領先全球至關重要，有助爭取科技制高點，推動實現高水平科技自強自立。目前中國創新發展動力不斷增強，數字經濟規模持續擴大，正加快建設數字強國、科技強國。



中國科技企業創新發展取得重大進展，華為集團在全球智能手機市場重振聲威，推出搭載自家研發5G芯片手機，今年初在中國市場銷售稱冠。同時，比亞迪超越美國競爭對手特斯拉，登上新能源車一哥寶座，憑借電池技術優勢，預期比亞迪未來在海外市場占有率穩步上升。客觀事實證明美國科技霸凌行為，無礙中國科技發展與進步，中國加大自主研發，加速推進芯片國產化，對進口商品逐步產生替代作用，最終美國得不償失，若然失去中國超大市場，現時美國半導體風光日子恐怕不會長久。



5.5G商用元年 搶發展先機



其實，中國創新活力澎湃，不單在半導體產業發展積極追趕美國，在新一代通信技術繼續保持優勢。目前中國已建成全球規模最大、技術領先的5G網絡，截至去年11月底，5G基站總數328萬個，占移動基站總數28.5%，下一步加速發展5G－A（5G－Advanced），即5.5G網絡，其上行與下行傳輸速率比5G快10倍，這不僅為布局6G網絡技術發展奠下重要基礎，也配合中國數字化、智能化快速發展。事實上，網絡速度提升特別有助AI大模型、工業智能化與自動駕駛技術研發與應用，從而進一步壯大中國數字經濟規模，促進產業發展。



衛星通信興起 勢成投資熱點



中國積極推動5.5G發展，可搶占發展先機，爭奪科技制高點，利好中興通訊、中國聯通、中國移動、中國電信等股份。事實上，今年是5G－A或5.5G商用元年，將帶動新投資，推動產業發展。華為集團將推出5.5G產品解決方案，結合雲計算及AI技術發展，並乘勢擴大鴻蒙操作系統市場及生態圈，而中國移動等電信商則計劃今年在超逾300個城市啟動5G－A商用部署，爭取在2026年底實現5G－A的全量商用。此外，中國進入5.5G時代，預期對網絡設備如天線、射頻器件需求增加，從而擴大產業鏈規模，加大對經濟增長的貢獻。

