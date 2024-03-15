左正東：大陸關心賴清德會否跳出一中框架

台大政治系教授左正東。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月15日電（記者 楊騰凱）台灣大學政治系教授左正東今日表示，去年民進黨賴清德在選舉期間曾說九二共識、一個中國就是放棄“台灣主權”，他不可能在放棄主權下與對岸對話，所以賴反對一中。中共對台政策短期目標就是賴的就職演說，賴會不會跳出一個中國的框架，這是中共最關心的問題。



中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、台媒《TVBS》今日舉辦“一觸即發vs.步步為營：520前的美中台三邊關係”座談會，主持人為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所教授兼所長李大中，與談人包括政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵、台灣大學政治系教授左正東、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑。



討論題綱包括美國的角色與變數、中共對台政策走向、美中經貿戰的前景與影響、區域軍事風險評估、“中華民國”的因應之道。



左正東為丹佛大學國際研究博士，曾任台灣大學社科院中國研究中心執行長，並於江啟臣出任國民黨主席時，出任過國民黨大陸事務部主任。現為台大政治系教授，研究專長包括國際政治經濟學、東亞區域整合、東南亞等。



左正東表示，對兩岸關係近期最重要的事情就是台灣大選，中共對台政策短期目標就是賴清德的就職演說，賴清德會不會跳出一個中國的框架，這是大陸最關心的問題，也會從賴安排的人事與政策框架檢視賴會不會打破一中框架。

