中國人民銀行發布外國人支付指南來

中評社北京3月15日電／據新華社報導，近段時間，外籍來華人員的支付問題引起廣泛關注。經過前期一系列工作部署和推進，3月14日中國人民銀行發布了中英文版支付指南，向外籍來華人員介紹各類支付服務的獲取方式和使用流程。



——銀行卡



如果外籍來華人員持標有銀聯、Visa、Mastercard等銀行卡，可在有相應受理標識的商戶進行刷卡支付；如沒有標識，可向收銀人員咨詢是否可使用所持銀行卡進行刷卡支付。如持有銀聯卡，可在境內所有布放有銀行卡支付受理終端的商戶使用。



——移動支付



只需要一部手機，外籍人員也能使用便捷的支付服務，支付寶、微信支付、雲閃付等多種支付產品可供選擇。中國人民銀行的支付指南顯示，一定金額以下的交易免於采集身份信息。



外籍來華人員使用移動支付，通常只需要四步操作：下載App，使用手機號碼註冊或登錄，在App中綁定銀行卡，掃碼支付。不過，目前支付機構支持綁定的銀行卡有所不同。



支付指南還介紹了如何使用旅行通卡支付。旅行通卡屬於預付費卡，外籍來華人員可在雲閃付App上申請並充值後，在日常線上及線下消費場景使用。



此外，部分境外電子錢包，可在境內商戶通暢支付。以下境外電子錢包的用戶，可直接使用現有錢包進行支付，無需另外下載其他App。



——現金