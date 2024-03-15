李大中：特朗普曾拒答是否協防　台灣較擔憂

中華戰略前瞻協會理事長、淡江戰略所教授兼所長李大中。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月15日電（記者 張穎齊）中美關係牽動兩岸，中華戰略前瞻協會理事長、淡江戰略所教授兼所長李大中15日在一場座談會表示，今年底美國總統大選牽動台灣，若是拜登連任較明確的，若前總統特朗普回鍋執政，那不可預測性較高，加上特朗普曾不願回答是否協防台灣等，讓台灣較擔憂。



中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、TVBS今日在台北福華飯店舉辦“一觸即發 vs步步為營：520前的美中台三邊關係”座談會，主持人為中華戰略前瞻協會理事長、淡江戰略所教授兼所長李大中，與談人包括台灣大學政治學系教授左正東、致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠、中華戰略前瞻協會理事、淡江戰略所助理教授林穎佑、政治大學外交學系教授兼系主任吳崇涵，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威到場聆聽。



李大中主講主題為“美國的角色與變數”，他表示，關於年底美國總統大選，拜登的兩岸政策是非常清楚，假設是拜登執政，官員都不太會脫稿，從美國國防部長、國務卿都會有一致說法，就是美國依循長期的“一中”，其中內涵是基於台灣關係法、中美三公報、對台六項保證等，拜登會反對單方面改變現狀，和平是對台灣民眾最大福利等，拜登不支持“台獨”。



李大中說，當然台灣內部會吵成一團，質疑拜登到底有無說不支持“台獨”？但他認為拜登是有講過的，因2020年5月美國國務卿布林肯在重要演說中的逐字稿，有清楚提及不支持“台獨”，其實這對美國來說也不罕見，不是第一次講。



李大中說，假設特朗普執政呢？那不可預測性較多，不知道是新的特朗普還是2017年的特朗普，不知特朗普的印太戰略如何，特朗普有些話也較讓台灣擔憂，比如特朗普去年接受專訪被問到假設中國攻台，美國是否協防台灣？特朗普卻不想正面回答，說不透露談判底牌，接著批評台灣的晶片奪走美國工作機會，今年又再講一次，這些都值得思考。



李大中還提到，今天也要提及美國前國防部長艾斯培（Mark Thomas Esper）回憶錄《一觸即發》這本書，艾斯培強調，不要輕忽中國大陸對台威脅。他認為，中美競爭下，台灣議題水漲船高，對台灣來說是禍福相依，從特朗普執政時期啟動對中的貿易戰，不過特朗普時期的紛爭摩擦，遠不及現在拜登時期。

