專才在港置業　留意按揭上會細節

透過“高才通”計劃來港人士，解決居住問題是頭等大事。（大公報） 中評社香港3月15日電／大公報報導，本港樓市全面撤辣之後，新盤、二手樓盤的交投量節節攀升，不少專才和內地買家紛紛在港置業。有見香港與內地的置業流程和申請按揭安排存在頗大差異，本文列舉需要注意事項，冀有助潛在買家輕鬆置業。



特區政府致力吸納各界人才，據勞工及福利局局長孫玉菡表示，“高才通”計劃截至今年2月底共收到超過7.2萬宗申請，其中近5.9萬宗獲批，約4.4萬人已來港，加上經其他人才入境計劃獲批的申請，由去年至今總計約10.8萬名人才已經抵港。人才抵港後，均需要解決居住問題。



撤辣稅 仍要繳從價印花稅



據坊間大部分地產公司或按揭中介提供資訊，未有香港身份證人士亦可在港買樓，而在港買樓需要為物業繳付“從價印花稅”（AVD），與港人一樣。即使申請人沒有收入或沒辦法提供入息證明，也可申請房貸，例如利用個人資產價值向銀行申請房貸，適用資產包括：物業、存款、股票、基金、儲蓄保險等。不過申請人必須留意，資產審批方式的最高按揭成數為樓價的五成。



香港銀行房貸計劃主要分“H按”及“P按”兩種。H按是指以香港銀行同業拆息（Hibor）為基準的按揭計劃，一般是以“1個月期限的港元拆息＋固定點子”（H＋X%）計算，並設有封頂息率。封頂息率通常以P（最優惠利率）作為基準，一旦拆息攀升而每月續期時之息率高於封頂息率，就會以封頂息率來計算供樓款項。



P按則是以港元最優惠貸款利率（Prime Rate）為基準的按揭計劃，多以“最優惠利率－固定點子”（P－X%）來計算。



內地專才在港置業的目的若是出租，而樓價在3000萬元或以下，按揭成數最高為六成，較自住用途的七成為低。此外，價值3500萬港元或以上的自用住宅物業或非自用住宅物業的按揭成數上限，現時同為六成。